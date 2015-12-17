Порошенко привітав Папу Римського Франциска з 79-річчям

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

"Ваша Святосте, від імені українського народу і від себе особисто сердечно вітаю вас з вашим 79-річчям. Бажаю міцного здоров'я, духовної наснаги і Божого благословення у виконанні покладеної на вас надзвичайно важливої місії. Сподіваюся, що всемогутній Господь буде допомагати вам у всіх ваших починаннях на престолі Святого Петра. Переконаний, що ваша діяльність сприятиме подальшому утвердженню християнських цінностей, поглиблення діалогу і співпраці між церквами і народами", - сказав президент України.

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Порошенко також, користуючись нагодою, висловив подяку Папі Римському за прийом української делегації під час недавнього візиту до Ватикану.

"Ми високо цінуємо вашу увагу та підтримку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і ваше благословення українського народу. З нагоди наближення Різдвяних свят бажаю вам, ваша святосте, і всім вірним католицької церкви миру і благополуччя", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що 20 листопада Порошенко відвідав Ватикан, де провів переговори з Папою Римським Франциском. В ході візиту він запросив Папу Римського в Україну.