Слова Путіна про військову присутність на сході України ще раз підкреслюють "особливу відповідальність" РФ - Столтенберг

Про це він заявив у четвер в Брюсселі на прес-конференції по завершенню зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає власний кореспондент УНІАН.

"Є багато джерел, які говорять про те, що є військова присутність Росії в Україні. Але сьогодні це також підтвердив президент Путін. Те, що він сказав сьогодні, практично, те саме, що ми говоримо вже давно. Він сказав, що російський персонал є на сході Україні, і що вони ведуть військову діяльність. Їх, звичайно, ми називаємо солдатами. Це ще раз знову підкреслює особливу відповідальність Росії, коли мова йде про повне виконання Мінських домовленостей", - заявив генсек НАТО.

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Столтенберг наголосив на необхідності відведення важкого озброєння, всіх підрозділів та гарантіях виконання режиму припинення вогню. "Повне виконання Мінських домовленостей є єдиним шляхом мирних переговорів для пошуку вирішення кризи в Україні", - підкреслив він.

Генсек Альянсу ще раз наголосив, що НАТО продовжує підтримувати Україну, як політично, так і практично. "Ми рішуче підтримуємо виконання Мінських домовленостей. За останні місяці був досягнутий деякий прогрес, але зараз ми бачимо ряд порушень режиму припинення вогню, і є ризик відновлення насильства. Україна ще не має повного контролю над своїми кордонами, Росія все ще не вивела свої підрозділи та обладнання. Незаконні збройні угруповання ще не роззброєні. Життєво важливо, що всі сторони виконують свої зобов'язання, а Росія має особливу відповідальність", - деталізував Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, на прес-конференції у Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яке стосувалося введення російських кадрових військових на Донбас, Путін визнав, що Росія відправила на схід України людей для «вирішення певних питань, зокрема у військовій сфері».

«Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань, зокрема у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю», - сказав Путін.