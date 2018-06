В НАТО здивовані повідомленнями про нібито "розморожування" відносин з Росією

Так на прохання власного кореспондента УНІАН у четвер в Брюсселі дипломатичне джерело у штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу прокоментувало відповідну інформацію, розповсюджену рядом ЗМІ.

Як відомо, у середу в Брюсселі на прес-конференції генсек альянсу сказав, що проведення Ради НАТО-Росія "is not about going back to business as usual" – не про повернення до стану речей, якими вони були раніше. "Рада є частиною нашого політичного діалогу, і вона ніколи не була призупинена. Тому не можливо відновити те, що ніколи не було призупинено", - сказав Столтенберг. При цьому він повідомив, що наразі розглядається можливість проведення чергового засідання Ради НАТО-Росія, порядок денний та дата якого ще не визначені.

Читайте такожВ НАТО не збираються "як завжди" співпрацювати з Росією, поки вона не виконає Мінські домовленності - Клімкін

"Ніяких новин у тому, що сказав генеральний секретар, немає. Наші відносини залишаються такими, якими і були – у квітні минулого року ми вирішили призупинити практичну співпрацю, разом з тим, канали для дипломатичного та політичного діалогу з Росією, зокрема, у форматі Ради НАТО-Росія, залишаються відкритими. І це – не новина", - сказав дипломат.

Він нагадав, що з часів кризи в Україні відбулося два таких засідання. "Рада залишається основою для політичних та дипломатичних консультацій, і цей формат є не тільки необхідним, але й корисним для доведення до Москви необхідних сигналів. Тим, хто бачать новини у тому, чого немає, варто читати те, що було написано до них", - додав дипломат.

Як відомо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося у середу, 2 грудня в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн членів альянсу, повідомив, що всі міністри запевнили його у тому, що відносини НАТО з Росією нормалізують тоді, коли будуть виконані Мінські домовленості.