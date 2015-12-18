Єврокомісар Аврамопулос представить сьогодні доповідь про виконання Україною зобов'язань щодо візової лібералізації

Як передає власний кореспондент УНІАН, доповідь буде оприлюднена о другій половині дня на прес-конференції.

Також будуть оприлюднені аналогічні доповіді для Грузії та Косово.

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Очікується, що доповідь буде позитивною з рекомендацією для ЄС надати Україні безвізовий режим.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія сьогодні остаточно прийняла шостий звіт з виконання Україною вимог Плану дій візової лібералізації.