Єврокомісар Аврамопулос представить сьогодні доповідь про виконання Україною зобов'язань щодо візової лібералізації

13:32, 18 грудня 2015
Політика
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Доповідь Європейської комісії щодо виконання Україною Плану дій лібералізації візового режиму сьогодні в Брюсселі представить європейський комісар Дімітріс Аврамопулос.

Фото УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН, доповідь буде оприлюднена о другій половині дня на прес-конференції.

Також будуть оприлюднені аналогічні доповіді для Грузії та Косово.

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Очікується, що доповідь буде позитивною з рекомендацією для ЄС надати Україні безвізовий режим.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія сьогодні остаточно прийняла шостий звіт з виконання Україною вимог Плану дій візової лібералізації.

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