Єврокомісар Аврамопулос представить сьогодні доповідь про виконання Україною зобов'язань щодо візової лібералізації
13:32, 18 грудня 2015Політика
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Доповідь Європейської комісії щодо виконання Україною Плану дій лібералізації візового режиму сьогодні в Брюсселі представить європейський комісар Дімітріс Аврамопулос.
Очікується, що доповідь буде позитивним / Фото УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН, доповідь буде оприлюднена о другій половині дня на прес-конференції.
Також будуть оприлюднені аналогічні доповіді для Грузії та Косово.
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Очікується, що доповідь буде позитивною з рекомендацією для ЄС надати Україні безвізовий режим.
Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія сьогодні остаточно прийняла шостий звіт з виконання Україною вимог Плану дій візової лібералізації.
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