Порошенко умовив ЄК опублікувати звіт щодо безвізового режиму 18 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.

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«Особливо важливим для українських громадян вважаю рішення і домовленість про оприлюднення у п’ятницю, 18 грудня. До речі, я хотів би спростувати, що воно буде відтерміновано, що завтра оголосять лише Грузію і Косово, а Україна – дискусії нібито мають продовжуватися. Ні. Я для цього приїхав у Брюссель, щоб в ході відвертого діалогу ми зняли всі перешкоди, щоб завтра було оголошено важливе рішення, – що Україна виконала критерії Плану дій з лібералізації візового режиму», - сказав він.

Президент наголосив, що це дуже важливо для українців.