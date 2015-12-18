Єврокомісія схвалила звіт щодо безвізового режиму для України – Гопко

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко. «Позитивний, нарешті! Фінальний звіт Єврокомісії щодо виконання Україною технічних критеріїв Плану дій візової лібералізації…Європейська Комісія рекомендуватиме Раді ЄС виключити громадян України з переліку громадян інших країн, які потребують отримання віз для короткострокових поїздок до держав-учасниць Шенгенської угоди», – повідомила Ганна Гопко.

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За її словами, після схвалення звіту мають бути внесені зміни до Регламенту ЄС. «У нас ще є деякі завдання, які ми маємо виконати, але це паралельні процеси. Додаткові вимоги будемо виконувати», - додала вона.

За її словами, візову лібералізацію треба розглядати також як сигнал іноземним інвесторам та бізнесменам. «Рейтинги безпеки теж повинні зрости», – сказала депутат.

Позитивний:) нарешті! Фінальний Звіт Єврокомісіі щодо виконання Україною технічних критеріїв Плану дій візової ліберал... Опубліковано Hanna Hopko 18 грудня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня президент Петро Порошенко висловив упевненість, що в доповіді щодо надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде позитивне рішення.