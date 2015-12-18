Хто думає, що Саакашвілі може вирішити проблеми України, той допомагає копати яму для держави – експерт Атлантичної ради США
19:18, 18 грудня 2015Політика
1914 0
Старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький розкритикував документально непідтверджені заяви щодо корупції, які регулярно звучать з вуст голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі.
REUTERS
Про це експерт написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
При цьому Каратницький охарактеризував голову Одеської ОДА як авторитарного і некерованого демагога, до якого перейшла «мантія найнебезпечнішої людини в Україні» від колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.
Читайте такожОприлюднені фото "засідання" Саакашвілі і нардепів в дорогому японському ресторані
«Відкинутий власним народом, тепер він пригощає дурних українців обширними звинуваченнями в корупції у вищих ешелонах влади, які не мають документального підтвердження. Той, хто думає, що він може вирішити проблеми України, допомагає копати яму для країни», - написав експерт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter