Хто думає, що Саакашвілі може вирішити проблеми України, той допомагає копати яму для держави – експерт Атлантичної ради США

Про це експерт написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

При цьому Каратницький охарактеризував голову Одеської ОДА як авторитарного і некерованого демагога, до якого перейшла «мантія найнебезпечнішої людини в Україні» від колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

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«Відкинутий власним народом, тепер він пригощає дурних українців обширними звинуваченнями в корупції у вищих ешелонах влади, які не мають документального підтвердження. Той, хто думає, що він може вирішити проблеми України, допомагає копати яму для країни», - написав експерт.