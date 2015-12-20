Координатор блокади Криму анонсував створення кримськотатарського батальйону у складі ЗСУ

Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо» в програмі «На свіжу голову».

Також він вчергове пояснив, чому блокадники дозволили увімкнути одну з ЛЕП до Криму.

"Ми не хочемо, щоб міжнародна спільнота відвернулася від України. Тому ми підключили одну гілку. Ми хочемо, щоб все було законно", — заявив він.

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За словами Іслямова, йому дедалі частіше надходять дзвінки від кримчан, які запитують, що українці будуть робити з кримчанами, якщо Крим повернеться до України.

"Вони кажуть: "ми зрадники. Далі з нами що будете робити? Ми голосували за референдум". Все більше дзвінків таких ми отримуємо", — додав Іслямов.

Нагадаємо, раніше лідер "Громадянської блокади Криму" Ленур Іслямов заявив, що учасників акції не влаштовує постанова уряду України про припинення товарних поставок до Автономної Республіки Крим. Учасники блокади вважають, що норми цього документу дозволяють завозити до Криму товари з комерційною метою.