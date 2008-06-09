Єдиний Центр запропонує суспільству нову ідеологію - «єдиноцентризм»

Голова партії "Єдиний Центр", народний депутат України Ігор КРІЛЬ заявляє, що його партія планує найближчим часом запропонувати суспільству нову ідеологію - "єдиноцентризм", яка базуватиметься на поєднанні патріотизму, правди і прагматизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КРІЛЬ заявив на прес-конференції у Вінниці після установчої конференції вінницької обласної організації партії "Єдиний Центр".

"Сьогодні не існує ідеології, яка здатна вивести України із кризи і надати їй потужного імпульсу розвитку, тому ми плануємо запропонувати суспільству нову ідеологію, яка не існує у жодному науковому посібнику - "єдиноцентризм", - сказав він.

І.КРІЛЬ додав, що єдиноцентризм – це ідеологія, яка базується на поєднанні патріотизму, правди і прагматизму.

Голова "Єдиного Центру” повідомив, зараз паралельно з формуванням партії відбувається формування її стратегічних документів, які будуть затверджені на з`їздах партії у липні та восени.

"Зараз іде процес формування "Єдиного Центру" як політичної сили й паралельно формуються стратегічні документи щодо діяльності партії. У липні у нас відбудеться з`їзд, на якому буде прийнята політична платформа партії. Ця платформа дасть відповіді на вирішення проблемних питань, які сьогодні існують у суспільстві. Восени відбудеться з`їзд, на якому буде прийнята стратегія розвитку України, тоді вже будуть запропоновані конкретні кроки для виходу країни із кризи", - сказав І.КРІЛЬ.