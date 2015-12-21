Правоохоронці мають рішуче діяти стосовно корупціонерів, які ховаються за третіх осіб – Порошенко

Про це він заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

«Є питання щодо створення агенції з повернення активів. В парламенті була дуже жорстка дискусія про те, чи має це (арешт та конфіскація - УНІАН) розповсюджуватись на третіх осіб, яким корупціонери передали на зберігання майно, яке закуплено за рахунок коштів, що отримані від корупційної діяльності. Чомусь треті сторони були відсторонені та звільнені від цієї відповідальності», - нарікає президент.

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«Я наголошую на тому, що це наша спільна відповідальність: президента, парламенту та уряду, що боротьба з корупцією і дії мають бути рішучими та безкомпромісними, й корупціонери не повинні ховатися за будь-яких третіх осіб. Створення та діяльність цієї агенції мають бути ефективними, а дії з вилучення майна в корупціонерів - рішучими. Мені приємно, що маю повну підтримку цієї моєї позиції в ЄС», - додав Порошенко.

«Це не є умовою, яку ЄС ставить нам, це є програма дій Угоди про асоціацію, яка включає дуже широке коло питань», - зауважив президент.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 10 листопада ухвалила закон щодо вдосконалення інституту спецконфіскації. Згідно з законом, дозволяється арешт і спецконфіскація майна в осіб, яких підозрюють у тяжких злочинах, навіть якщо це майно записане на інших осіб.

Крім того, Верховна Рада 10 листопада ухвалила закон про створення Національного агентства з питань розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.