Блок Юлії Тимошенко провів свій круглий стіл

Українська інтелігенція закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА достроково припинити повноваження Верховної Ради. Про це йдеться у зверненні учасників Круглого столу "Сучасна суспільно-політична ситуація в Україні: виклики та загрози державності", переданому УНІАН прес-службою Блоку Юлії Тимошенко.

У засіданні круглого столу взяли участь: Національна Академія наук України, Конгрес української інтелігенції, Національна асоціація українознавців, Міжнародна асоціація україністів, Українська народна партія Юрія КОСТЕНКА, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

”Складні внутрішньополітичні виклики і випробування, що постали перед країною впродовж останніх місяців і пов`язані з протистоянням парламентської, т.зв. антикризової більшості, з одного боку, та блоку "Наша Україна" і Блоку Юлії Тимошенко, з іншого, викликають серйозні занепокоєння та тривогу патріотичної громадськості та національно-демократичних сил”, - зазначається у документі.

На думку авторів звернення, “це протистояння спричинило фактичну недієздатність парламенту, чільні лідери якого обговорюють не проблеми розвитку вітчизняної економіки, культури, соціального захисту чи удосконалення системи освіти і охорони здоров`я населення, а штучно накинуті суспільству питання регіональних мов, зміни законодавчо закріплених європейських пріоритетів зовнішньої політики з метою узалежнити стратегічний зовнішньополітичний курс від геополітичних інтересів сусідньої держави”.

Учасники круглого столу констатують: “Нинішня політична ситуація в Україні ускладнена недостатнім представництвом державницьких національно-патріотичних сил у Верховній Раді, надмірною амбіційністю проводу "помаранчевих" опозиційних фракцій та серйозними викликами і загрозами територіальній цілісності і державній безпеці у політичній, економічній та інформативній сферах. Тим-то, спроби Президента домогтися політичного компромісу, подолання дестабілізаційних та дезінтеграційних процесів в Україні, видаються обнадійливими”.

Представники української інтелігенції переконані, що основою об`єднання українського політикуму може стати лише визнання всіма учасниками майбутньої нової демократичної коаліції таких базових цінностей та пріоритетів як соборність і територіальна цілісність країни, демократичні засади її розвитку, європейський зовнішньополітичний курс, детінізація та поступ економіки країни, захист національного товаровиробника, українська – як єдина державна мова.

Учасники круглого столу вважають недопустимим подання Президентом на посаду прем`єр-міністра кандидатури людини, яка “неоднозначно сприймається суспільством і несе серед інших політичну відповідальність за підтверджену Верховним Судом України фальсифікацію президентських виборів 2004 року; очолює політичну силу, яка відверто виступає проти конституційних основ Української держави”.

Представники української інтелігенції вимагають від Президента України, як гаранта державного суверенітету і територіальної цілісності України не допустити антидержавних дій з боку парламентських фракцій чи місцевих органів влади. У випадку неприйняття парламентськими фракціями запропонованої Президентом програми національної єдності і окреслених у ній пріоритетів державного розвитку, вимагаємо від Президента скористатися своїм правом і достроково припинити повноваження Верховної Ради та забезпечити, як гаранту Конституції, на період проведення нових парламентських виборів стабільне функціонування усіх органів державної влади.

Учасники круглого столу закликають усі державницькі політичні сили, демократично зорієнтовану громадськість, всіх, кому не байдужа доля нації і хто поділяє тривогу за її майбутнє, об’єднатися до спільної дії на захист України.