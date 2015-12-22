Депутати від "Опоблоку" пропонують призначити перевибори мера Миколаєва

Про це йдеться в законопроекті №3690, зареєстрованому в парламенті 22 грудня.

Авторами документа є депутати Михайло Папієв, Олександр Нечаєв і Сергій Ларін.

Текст документа поки не опубліковано на сайті ВР.

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Нагадаємо, на виборах мера Миколаєва в ході другого туру 15 листопада переміг представник партії "Самопоміч" Олександр Сєнкевич з результатом в 80636 голосів. У свою чергу кандидат "Оппоблока" Ігор Дятлов отримав лише 63567.

У першому турі 25 жовтня найбільшу кількість голосів (44764) отримав Дятлов, а Сєнкевич посів друге місце з 25904 голосами, з невеликим відривом обігнавши діючого мера Юрія Гранатурова.

ОБ вважає результат Сєнкевича у другому турі наслідком фальсифікацій.

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