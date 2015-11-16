В Миколаєві кандидат від "Опоблоку" визнав поразку на виборах

У Миколаєві кандидат в мери від "Опозиційного блоку" Ігор Дятлов визнав власну поразку у другомі турі виборів до офіційного оголошення їх результатів. Відповідна заява опублікована на місцевому порталі Novosti-N.

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Дятлов привітав Олександра Сенкевича з "Самопомочі" з перемогою і побажав успіхів у керівництві містом.

"Паралельний підрахунок голосів, який проводиться моїм виборчим штабом, показав, що перемогу на виборах міського голови Миколаєва здобув Олександр Сенкевич", - йдеться в заяві.

Також Ігор Дятлов заявив, що вибори в Миколаєві в черговий раз пройшли демократично, відкрито, без явних порушень.

"Їх результатом стало волевиявлення вільне волевиявлення миколаївців, що всі зобов'язані прийняти і поважати", - зазначив кандидат від "Оппоблоку".

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Додамо, що за інформацією штабу Сенкевича, отриманою із дільничних виборчих комісій, кандидат від "Самопомочі" відірвався про свого опонента на 11 447 голосів. За Сенкевича проголосували 53 662 виборці, за Дятлова - 42 215, передає 0512.