Наливайченка сьогодні мають допитати в Генпрокуратурі у справі Корбана - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Генпрокуратурі.

«Наливайченка на сьогодні викликали на допит по справі Корбана», - зазначив співрозмовник агентства.

У свою чергу, координатор «Антикорупційного руху Валентина Наливайченка» Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook написав, що Наливайченко «вже майже шість годин знаходиться на допиті в прокуратурі».

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«Це перший із двох допитів, призначених на сьогодні. Інших новин немає поки», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН. Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура. Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана.

Наприкінці листопада Наливайченко заявив, що в основі кримінального переслідування Корбана не повинно бути політики, а вина у вчиненні кримінального правопорушення повинна доводитись виключно достатністю доказів. Про це йшлося у відповіді Наливайченка на публічне звернення до нього Корбана, де той просив екс-голову СБУ прояснити деякі моменти щодо інкримінованих йому злочинів, мотивуючи це тим, що саме Наливайченко очолював спецслужбу у період, коли з'явилися матеріали, які лягли в основу звинувачення.