Наливайченко відбув до США: звітуватиме про боротьбу з корупцією та протидію агресії РФ

Там він проведе низку зустрічей з представниками Конгресу, Держдепартаменту США та неурядових організацій для обговорення боротьби з корупцією в Україні та допомоги США в протидії агресії РФ на сході країни.

Про це УНІАН повідомив радник колишнього голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Валентин Наливайченко на запрошення американських колег прибув до Вашингтона із дводенним візитом, який триватиме 19 та 20 листопада. В рамках цього візиту він проведе вважливі зустрічі у Конгресі та Державному департаменті США», - зазначив він.

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За його словами, на зустрічах будуть обговорюватись агресія РФ проти України, ситуація на сході, «шляхи допомоги, які США надають та можуть надавати Україні в рамках нашої визвольної боротьби».

«З іншого боку – це тема корупції, яка є не менш небезпечним ворогом для України. Про це теж йтиметься на зустрічах Наливайченка і в уряді США і під час зустрічей із представниками неурядових організацій», - додав Лубківський.

Також, за його словами, однією з цілей візиту екс-голови СБУ у Вашингтон є розвиток взаємодії з американським урядом і неурядовими організаціями у питаннях боротьби з корупцією.

«Окрім того, відбудеться виступ Наливайченка у Фонді Карнегі за міжнародний мир, в рамках цього виступу відбудеться ознайомлення присутніх із політичною та економічною ситуацією в Україні, також Наливайченко відповість на ті питання, які цікавлять наших партнерів за океаном», - зауважив Лубківський.