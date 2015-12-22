Представники бойовиків приєдналися до засідання Тристоронньої контактної групи

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"У Мінську йде робота Тристоронньої контактної групи: зустріч триває із запрошенням представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Координатори підгруп з безпеки, а також з гуманітарних та економічних питань розкажуть про результати роботи за сьогодні", - повідомила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську розпочалося більше години тому.

Нагадаємо, напередодні в ході засідання Контактної групи в Мінську було укладено угоду про припинення вогню на Донбасі під час новорічних свят.