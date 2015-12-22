Наливайченко поінформує ОБСЄ та послів іноземних держав про факти у справі Корбана

Про це екс-керівник СБУ повідомив журналістам 22 грудня, після допиту у Генеральній прокуратурі України у справі Геннадія Корбана.

«Завтра я планую поінформувати міжнародні організації про те, що у справі та за фактами стосовно справи Геннадія Корбана я підтвердив усі свої оцінки, твердження та висновки, які я 27 листопада публічно надав у відповідь на звернення Геннадія Корбана», – сказав Валентин Наливайченко.

Він зазначив, що планує зустрітися із послами західних держав та письмово проінформувати про відповідні факти представництво ОБСЄ.

«Не може бути політичної доцільності, політичного тиску чи якихось іншим елементів, які є несумісними із об'єктивним слідством», – підкреслив екс-очільник спецслужби.

Нагадаємо, цього ж вечора, перед допитом у ГПУ, Валентин Наливайченко заявив, що бачить політичну вмотивованість слідства у справі лідера УКРОПу Геннадія Корбана.

Раніше Валентин Наливайченко, відповідаючи на публічне звернення лідера УКРОПу, повідомив, що йому невідомо про кримінальні провадження щодо політика стосовно викрадення людей, фінансових зловживань та втручання у виборчий процес. Колишній очільник Служби безпеки також зазначив, що, згідно з інформацією, якою він володіє, Геннадій Корбан сприяв розслідуванню шляхом добровільного прибуття на допити в СБУ для надання свідчень у кримінальних справах. «Мені невідомі факти можливого тиску вами на слідчих, свідків чи потерпілих у кримінальних провадженнях з метою уникнути притягнення до кримінальної відповідальності», – сказав Валентин Наливайченко.