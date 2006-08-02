Янукович і Ющенко дійшли згоди у багатьох напрямках

Універсал національної єдності може бути підписаний 2 серпня. Про це повідомив лідер Партії регіонів Віктор Янукович після зустрічі з президентом. "Спочатку повинен бути підписаний Універсал, а потім - коаліційна угода. Швидше за все, вона буде підписана з доповненням, з урахуванням об`єднання коаліції і "Нашої України", - сказав він. Лідер Партії регіонів вважає, що КПУ також підпише Універсал національної єдності і залишиться у складі парламентської коаліції.

В.Янукович також сказав, що у нього з президентом "є загальне бачення щодо рішення багатьох питань, які виникли при обговоренні змісту Універсала". "Мені здається, що в багатьох напрямках ми дійшли згоди. Але я хотів би, щоб ми швидше рухалися на шляху вирішення розбіжностей, які виникли", - підкреслив він.

Лідер Партії регіонів заявив також, що питання внесення до парламенту його кандидатури на посаду прем`єр-міністра на зустрічі з Віктором Ющенком не обговорювалося.

РБК