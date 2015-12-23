Порошенко: Путін фінансує терористичну діяльність як у зоні конфлікту, так і на решті території України
13:45, 23 грудня 2015Політика
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Президент РФ Володимир Путін нещодавно визнав російську військову присутність на Донбасі та фінансує терористичну діяльність й на решті України.
Петро Порошенко: Путін фінансує терористичну діяльність / Фото УНІАН
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в ізраїльському парламенті (Кнессеті).
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"Нещодавно лідер Кремля публічно визнав російську військову присутність на Донбасі", - зазначив глава держави.
"Кремлівський режим підтримує й фінансує терористичну діяльність як у зоні конфлікту, так і на решті території України", - додав Порошенко.
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