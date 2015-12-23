Порошенко: Путін фінансує терористичну діяльність як у зоні конфлікту, так і на решті території України

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в ізраїльському парламенті (Кнессеті).

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"Нещодавно лідер Кремля публічно визнав російську військову присутність на Донбасі", - зазначив глава держави.

"Кремлівський режим підтримує й фінансує терористичну діяльність як у зоні конфлікту, так і на решті території України", - додав Порошенко.