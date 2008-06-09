Керівництво Соцпартії не згодне, що очолює мертву партію

Керівництво Соціалістичної партії України з повагою ставиться до рішення Миколи ДАНІЛІНА про відставку з посади голови Київського міського комітету СПУ, а його емоційні заяви відносить до складного душевного стану політика, який важко переживає отримані результати голосування за свою кандидатуру на виборах мера Києва.

Про це йдеться в заяві прес-служби СПУ, переданій агентству УНІАН.

В ній зазначається, що заява про відставку М.ДАНІЛІНА відповідає “загальноприйнятій європейській практиці”. “Цілком логічно, що політичний лідер, який вирішив йти на вибори мера Києва, але набрав на них декілька десятків голосів – на порядок менше, ніж кількість членів партії в столиці, не має морального права і далі займати цю посаду”, - йдеться в заяві.

Між тим, за словами соціалістів, “викликає подив, чому М.ДАНІЛІН одночасно з відставкою вирішив кидатися образами на адресу товаришів по партії, звинувачувати керівництво СПУ в «одіозності». В заяві йдеться про те, що і “всі побажання пана ДАНІЛІНА про його підтримку в ході виборів керівництвом СПУ були виконані, незважаючи на те, що багато суттєвих зауважень з приводу помилок у ході організації виборів ним було демонстративно проігноровано”.

“На жаль, авторитет кандидата в мери М.ДАНІЛІНА в Києві, де він, за його словами, пропрацював протягом 17 років, виявився мізерним, - в межах статистичної погрішності”, - сказано в заяві.

“Провал М.ДАНІЛІНА на виборах мера Києва і його відставка є болісним, але важливим уроком для партії, а соціалісти в столиці нарешті зможуть перебудувати роботу відповідно до сучасних вимог та потреб успішної політичної роботи”, - підкреслюється в заяві СПУ.

Як повідомляв УНІАН, перший секретар Київського міського комітету СПУ М.ДАНИЛІН оголосив про свою відставку і заявив, що СПУ «померла».

У заяві сказано, що свідченням цього є результати дострокових виборів до Київради. За словами М.ДАНИЛІНА, партія "втратила своїх виборців, а нових знайти не змогла. А не голосування в Києві членів СПУ за партійний список, де не було жодного олігарха і забудовника, а були лише свої однопартійці, свідчить про те, що партія вже не є авторитетом навіть для тих, хто має до неї безпосереднє відношення".