Екс-посол в РФ вважає, що розривати відносини з Москвою необхідно було на початку конфлікту

Про це заявив новопризначений посол України в ООН та екс-посол у РФ Володимир Єльченко, передає "Європейська правда".

"Я б так сказав: якщо дипломатичні відносини розривати, то треба було це робити на самому початку. Це якщо вже ми дійсно вважаємо так, як ви сказали", - зазначив він.

"А оскільки цього не було зроблено в березні або квітні минулого року, то виникає питання: а що стало гірше в грудні 2015-го, що ми тепер вирішили розірвати дипломатичні відносини з РФ?" - наголосив посол.

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"Гірше не стало. Все так само погано, як і було. Тобто ми вже запізнилися з рішенням про розірвання відносин", - наголосив Єльченко.

З іншого боку, за словами новопризначеного посла, є "інша сторона медалі".

"Я пам'ятаю весну 2014 року, коли почалися розмови у Верховній Раді про це (про можливість розриву дипвідносин), і в МЗС йшла дискусія, і в уряді, і в суспільстві. Тоді все-таки переважила думка. І я вважаю, що це було правильно, адже мільйони наших людей перебували в Росії і у них тільки почали виникати проблеми. І їм потрібен був консульський захист", - додав Єльченко.

Раніше сьогодні Єльченко заявив, що для розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі потрібно щонайменше 25 тис. військових.