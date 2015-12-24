У МЗС розповіли, скільки цього року коштували Україні закордонні поїздки Клімкіна
19:20, 24 грудня 2015Політика
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Зарубіжні візити міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за останній рік коштували державному бюджету майже мільйон гривень.
Зарубіжні візити Клімкіна цього року коштували Україні майже мільйон грн / Фото УНІАН
Про це повідомила прес-служба МЗС у відповідь на запит "Апострофа".
"За період з 01.01.2015 за 16.12.2015 р. міністром закордонних справ України здійснено 39 службових відряджень за кордон, на які було витрачено 932 748,05 грн", - наголошується в повідомленні прес-служби українського зовнішньополітичного відомства.
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Раніше Клімкін заявив, що представництво України в ООН буде посилено командою з 15 дипломатів.
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