У МЗС розповіли, скільки цього року коштували Україні закордонні поїздки Клімкіна

Про це повідомила прес-служба МЗС у відповідь на запит "Апострофа".

"За період з 01.01.2015 за 16.12.2015 р. міністром закордонних справ України здійснено 39 службових відряджень за кордон, на які було витрачено 932 748,05 грн", - наголошується в повідомленні прес-служби українського зовнішньополітичного відомства.

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Раніше Клімкін заявив, що представництво України в ООН буде посилено командою з 15 дипломатів.