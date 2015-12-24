У МЗС розповіли, про що можуть свідчити розбіжності країн ЄС щодо санкцій проти Росії

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Український Тиждень" №51-52 (25 грудня 2015 року - 14 січня 2016 року).

Міністр наголошує, що у Євросоюзу є консенсус щодо збереження санкцій проти Російської Федерації.

"Свідчення тому - рішення щодо продовження санкцій. Дискусій про їх потрібність фактично не було. Були обговорення того, наскільки ефективна санкційна політика, наскільки вона спонукає Росію виконувати Мінські домовленості, чи цього досить", - заявив Клімкін.

Водночас він стверджує, що "є розбіжності в позиціях країн, але то радше реальне віддзеркалення суперечностей, наявних у Євросоюзі взагалі".

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При цьому міністр підкреслив: "А що буде за півроку? (Після 31 липня 2016 року - УНІАН). Це як дивитись у кришталеву кулю".

Клімкін нагадав, що санкції жорстко прив'язані до виконання Мінських угод. "Воно вимірюється чіткими критеріями. Передусім це виведення з окупованої території російських найманців, повернення контролю над кордоном, до того - повний доступ ОБСЄ та міжнародної спільноти, й вибори, а не черговий фарс", - заявив Клімкін.