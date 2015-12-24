У МЗС розповіли, про що можуть свідчити розбіжності країн ЄС щодо санкцій проти Росії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що розбіжності країн Європейського Союзу щодо санкцій проти Російської Федерації віддзеркалюють радше загальні суперечності всередині Євросоюзу.
Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Український Тиждень" №51-52 (25 грудня 2015 року - 14 січня 2016 року).
Міністр наголошує, що у Євросоюзу є консенсус щодо збереження санкцій проти Російської Федерації.
"Свідчення тому - рішення щодо продовження санкцій. Дискусій про їх потрібність фактично не було. Були обговорення того, наскільки ефективна санкційна політика, наскільки вона спонукає Росію виконувати Мінські домовленості, чи цього досить", - заявив Клімкін.
Водночас він стверджує, що "є розбіжності в позиціях країн, але то радше реальне віддзеркалення суперечностей, наявних у Євросоюзі взагалі".
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При цьому міністр підкреслив: "А що буде за півроку? (Після 31 липня 2016 року - УНІАН). Це як дивитись у кришталеву кулю".
Клімкін нагадав, що санкції жорстко прив'язані до виконання Мінських угод. "Воно вимірюється чіткими критеріями. Передусім це виведення з окупованої території російських найманців, повернення контролю над кордоном, до того - повний доступ ОБСЄ та міжнародної спільноти, й вибори, а не черговий фарс", - заявив Клімкін.