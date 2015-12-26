Президент затвердив План проведення багатонаціональних військових навчань у 2016 році

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йдеться в указі глави держави № 721/2015 від 24 грудня.

Читайте такожРНБО дозволила іноземним військовим брати участь у навчаннях в Україні Документом визначається період проведення навчань, загальна чисельність підрозділів інших держав, які будуть допущені на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях, типи і кількість їх озброєнь, військової техніки, строки перебування та місця дислокації на території нашої держави.

Відповідно до затвердженого указом Плану, на територію України для участі у заходах підготовки у рамках військового співробітництва буде допущено підрозділи збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" з відповідним озброєнням і військовою технікою.

Проведення навчань підвищить ефективність виконання національних програм щодо підготовки ЗСУ до виконання покладених на них завдань з оборони держави та реалізації міжнародних зобов’язань України, зокрема щодо участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

Кабінет міністрів України має забезпечити своєчасний допуск і виведення з території України підрозділів збройних сил інших держав, зазначених у статті 2 цього указу, а також безпеку громадян України та громадян інших держав під час проведення навчань.

На міністра оборони покладається відповідальність за підготовку і проведення зазначених заходів, забезпечення участі підрозділів ЗСУ у навчаннях поза межами держави.

Фінансові витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням навчань на території України і поза її межами у 2016 році, передбачається здійснити з державного бюджету України за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ", які будуть виділені Міністерству оборони України у 2016 році.

Також сьогодні глава держави підписав Закон "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2016 році для участі у багатонаціональних навчаннях", який народні депутати прийняли 25 грудня.

Згідно з документом, у 2016 році підрозділи інших держав на території України братимуть участь у навчаннях "Кленова арка - 2016”, українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2016", українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2016".