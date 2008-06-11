Медведько пояснив, чому відчепився від Жванії

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО відкликав свою заяву із Святошинського райсуду міста Києва щодо перегляду рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, який підтвердив, що народний депутат України Давид ЖВАНІЯ проживає в Україні з 1991 року, у зв’язку з тим, що Генпрокуратура готує апеляцію на вказане рішення до Апеляційного суду столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягає суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

Сьогодні Святошинський районний суд Києва задовольнив прохання генерального прокурора України О.МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року народного депутата України Давида ЖВАНІЇ.