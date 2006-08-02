БЮТ почувається впевнено

Заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що Блок Юлії Тимошенко почувається спокійно і впевнено, тому що готовий і до нових виборів, і до діяльності в опозиції.

На цьому М.ТОМЕНКО наголосив вчора в програмі «Вчасно. Підсумки» на телеканалі «НТН».

Зокрема, обговорюючи вірогідність розпуску парламенту, народний депутат зазначив, що така вірогідність є великою як ніколи. «Але в даному випадку рішення приймає Президент, а не наша фракція. Наша команда почувається спокійно і впевнено, тому що ми готові і до нових виборів, і готові діяти в форматі європейської опозиції, яка буде жорсткою та непримиренною до порушень закону чи національних інтересів України», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що БЮТ залишається єдиною політичною силою, яка не міняє свої принципи на посади. «Ми не торгуємося за посади в уряді і не зраджуємо своїх виборців, забуваючи свої передвиборчі обіцянки. Тому останні ночі ми єдині спали спокійно. На відміну від Соціалістичної партії, комуністів та Партії регіонів, які вже рахують, скільки вони отримають посад в уряді. Думаю, що багато “нашоукраїнців” також готові б були долучитися до того уряду. Тому незалежно від результатів перемовин із Президентом ми будемо діяти відповідно до своїх принципів та передвиборчої програми», - зазначив заступник керівника БЮТ, повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Коментуючи законопроект про скасування ряду пільг народних депутатів, співавтор цього документу М.ТОМЕНКО наголосив на необхідності відміни необґрунтованих пільг спочатку для народних депутатів, а потім і для чиновників всіх рівнів.