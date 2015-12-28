Україна передала Іспанії 72 кілограми героїну, вилученого в Іллічівському морпорту (фото)

Як зазначається у повідомленні Генпрокуратури, минулого тижня делегація правоохоронних органів України відвідала Іспанію.

"Метою візиту делегації представників Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України була передача іспанським колегам матеріалів виконання запиту правоохоронних органів Іспанії про правову допомогу у кримінальній справі про контрабандну близько 72 кілограмів героїну", - сказано у ньому.

Контрольована поставка зазначеної наркотичної речовини з Пакистану здійснювалася за рішенням іспанського суду, а потім наркотики були вилучені в одному з морських портів України завдяки скоординованій операції Служби безпеки України та Цивільної гвардії Іспанії.

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У рамках розслідування цієї та пов'язаних кримінальних справ про незаконний обіг наркотиків в Іспанії було затримано 35 осіб, причетних до контрабанди наркотичних засобів. Перспектива засудження затриманих значною мірою залежала від представлення іспанському суду речового доказу, вилученого на території України.

Саме тому іспанські правоохоронці звернулися до Генеральної прокуратури України із запитом про правову допомогу, в якому зокрема висловлено прохання про передачу речових доказів.

"Хоча чинні для двох держав міжнародні договори та національне законодавство України передбачають можливість передачі речових доказів запитуючій державі, проте такого досвіду українські правоохоронці ще не мали", - підкреслює ГПУ.

Нагадаємо, партія у більш ніж 70 кілограмів героїну з Пакистану була затримана в Іллічівському морпорту наприкінці листопада.