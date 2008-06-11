Тимошенко має надію, що Секретаріат не зупинить губернаторів зброєю

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір 18 червня заслухати звіти голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької обласних і Київської міської державних адміністрацій про цінову і інфляційну ситуацію в цих регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми запрошуємо п`ятьох губернаторів, які гірше за всіх працюють сьогодні в системі виконання своїх повноважень щодо дотримання цінової політики, у тому числі й щодо боротьби з інфляцією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр розраховує, що губернаторам «ніхто не перешкодить із зброєю в руках приїхати в уряд, коли уряд приймає рішення заслухати їхній звіт».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що уряд не запрошував на сьогоднішнє засідання губернаторів. «На сьогодні губернатори не запрошувалися. На порядку денному засідання цього питання не було, і я не розумію, як народилися ці історичні заяви», - сказала вона, коментуючи заяви Секретаріату Президента.

Глава уряду підкреслила, що керівники облдержадміністрацій є частиною виконавчої вертикалі і підпорядковані безпосередньо уряду. «Я хочу прибрати з нормальної виконавчої роботи, з нормальної ефективної роботи, всі політичні перешкоди, всі політичні інтриги. Я вважаю, що керівники обласних державних адміністрацій і уряду відповідно до Конституції є однією системою, яка має чітко визначене підпорядкування», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що голови обласних державних адміністрацій не прибудуть 11 червня до Києва на заплановане засідання Кабінету міністрів, оскільки уряд не потурбувався про узгодження цих відряджень з Президентом України. Він зазначив, що вже не вперше керівництво Кабміну намагається викликати голів ОДА в столицю на різні наради, проте заздалегідь не направляє відповідні клопотання про це керівнику держави Вікторові ЮЩЕНКУ.

При цьому 9 червня на прес-конференції міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що на засіданні Кабінету міністрів 11 червня планується заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах.