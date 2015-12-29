КСУ розгляне звернення ВР щодо змін в Конституцію в частині судової реформи 12 січня

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КСУ.

«Початок розгляду справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції (усне слухання) внесено до порядку денного пленарного засідання КСУ на12 січня2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня до Конституційного Суду надійшло звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя).

22 грудня парламент включив до порядку денного сесії та направив на висновок Конституційного Суду президентський законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (№3524).

Даний законопроект спрямований на деполітизацію та забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів для суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період тощо.