Порошенко розповів Меркель про обстріл СММ ОБСЄ бойовиками

Про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з Меркель, повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей, наголосивши на необхідності їх повного виконання.

Також Порошенко звернув увагу на те, що проросійські бойовики все частіше порушують режим припинення вогню та здійснюють відверті провокації, зокрема обстріл спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Глава держави привітав спільне рішення ЄС щодо продовження санкцій проти РФ до повного виконання Мінських домовленостей.

Порошенко і Меркель також обговорили хід реформ в Україні та запровадження з 1 січня поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Президент також поінформував про "деструктивні рішення РФ", яка призупинила дію зони вільної торгівлі з Україною.

В свою чергу Меркель підтвердила незмінність політики щодо невизнання анексії Криму.

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