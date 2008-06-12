Мер Львова заявив Яценюку: не можна плювати в очі і казати, що це дощ

Сьогодні на підготовку до «Євро 2012» держава не дала Львову жодної гривні. Можливо, гроші дадуть в листопаді і попросять до грудня освоїти. А що ми потім скажемо КРУ? Отака політика нашої держави. Про це емоційно заявив сьогодні, 12 червня, міський голова Львова Садовий на зустрічі з Головою Верховної Ради України Арсенієм Яценюком, повідомляє ZIK.

Сьогодні у Львівській облраді депутати та представники місцевої влади говорять про те, що стримує розвиток місцевого самоврядування. У своєму виступі міський голова Львова Садовий оперував конкретними цифрами. Він висловив надію, що зустріч з Яценюком дасть надію на розв’язання низки проблем. «Місцеве самоврядування – фундамент держави. Міста тримають країну. Проте зараз йде наступ на місцеве самоврядування – держава рубає гілку, на якій сидить», – сказав Андрій Садовий.

Отож, міський голова Львова запропонував розширити права місцевого самоврядування, змінити систему відносин з Урядом, зокрема, в частині планування субвенцій. Садовий і надалі наполягає на тому, щоб у приймаючих «Євро-2012» містах 50% від ПДВ некомунальних підприємств залишались в бюджеті міста.

Міський голова Львова також висловив сподівання, що Арсеній Яценюк сьогодні заслухає доповідь депутата Львівської міськради Віри Лясковської щодо земельних питань у Львові.

«Такого хамського ставлення до землі львівської громади я ще не бачив! Це питання національної безпеки. Не можна плювати в очі і казати, що це дощ», – заявив Садовий.

Мер Львова під час виступу говорив голосно і емоційно.