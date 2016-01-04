Росія веде війну проти України і за кордоном - Тандіт

Про це заявив радник голови Служби безпеки України (СБУ) Юрій Тандіт, передає "112 Україна".

"Ця війна проти нас проходить за кордоном. Тому що велика кількість лобістів російських, які перебувають у багатьох країнах, вони, фактично, дискредитують нашу країну. Поки ми розмовляємо з вами тут, готуються компрометуючі документи і фактично томами вивозяться європейські інституції, де намагаються нас дискредитувати. Вивозяться різні матеріали, які фактично свідчать про те, що ми нібито принижуємо людей на сході, тут немає влади. Але, якщо ви моніторите канал доставки інформації Росії та їхніх політиків, то побачите, що на злодієві і шапка горить", - заявив Тандіт.

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Він також зазначив, що в Україні "гібридна війна" не закінчувалася, вона триває.

"Нагадаю всім, що йде повномасштабна "гібридна війна", вона не закінчувалася. Ми як якийсь експериментальний майданчик і не тільки для сусідньої держави, яке веде для нас цю війну, а так само для інших, хто дивиться, що можна робити в такій ситуації. Причому скажу, що ця війна йде не тільки на лінії зіткнення, в тому числі в тій же Авдіївці, вона так само йде і в Криму, вона так само триває і всередині нашої держави, використовується, у тому числі і політика, в тому числі й олігархи або групи економічного впливу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що своїми діями в Сирії Росія ставить мету - відвернути увагу міжнародної спільноти від російської агресії в Україні.