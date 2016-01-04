У Мінкульті заявили про наміри забирати ліцензії в радіостанцій без пісень українською мовою

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр культури В'ячеслав Кириленко.

"В Україні є типу вітчизняні FM-станції без пісень укрмовою взагалі. Якщо така профанація, то треба міняти закон і забирати ліцензії. І негайно", - наголосив він.

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Варто зазначити, що глава Мінкульту при цьому не назвав жодної радіостанції, якої це може стосуватися.

В Україні є типу вітчизняні FM-станції без пісень укрмовою взагалі.Якщо така профанація,то треба міняти закон і забирати ліцензії.І негайно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 4, 2016

Як повідомляв УНІАН, ще в березні 2015 року Кириленко ініціював збільшення квоти українського продукту у радіоефірі до 75% від всього обсягу мовлення.

Крім того, тоді міністр наголошував, що пісні українських авторів та виконавців мають з’являтися в той час, коли їх почує найбільше слухачів – у прайм-таймі, а не тільки пізно вночі.

За його словами, перехід до нових стандартів квот мав відбуватись поступово, у кілька етапів.

Тоді ж Кириленко ініціював перевірку радіостанцій щодо виконання ними чинної обов’язкової квоти трансляції в ефірі українських пісень. Відповідне звернення, за його словами, було направлено до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і мало стосуватися усіх найбільших радіостанцій FM-діапазону. Зокрема, йшлося про виконання статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до якої у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менш як 50% загального щотижневого обсягу мовлення.