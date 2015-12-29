На окупованій Луганщині бойовики глушать мовлення українського радіо

У Луганській області на території, тимчасово окупованій терористичною організацією «Луганська народна республіка», глушиться мовлення українського радіо.

Як повідомляють у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, український радіосигнал не чують жителі селищ, розташованих на лінії розмежування і на окупованій території. Раніше сигнал можна було почути практично у всьому Луганську і прилеглих населених пунктах.

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У селищі Широке Станично-Луганського району (контролюється Україною - УНІАН) з 26 грудня українські FM передавачі глушать з окупованої території - транслюється радіо «Родіна». Також глушать «Громадське радіо» і «Російське радіо - Україна».

«Це ще раз підтверджує, що на окупованій території працюють російські «фахівці» з промивання мізків з обладнанням, якого просто немає у нас у країні. Наші фахівці працюють над вирішенням цього питання», - зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.