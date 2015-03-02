Мінкульт хоче збільшити квоти українського продукту на радіо до 75%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури.

«Крім того, пісні українських авторів та виконавців мають з’являтися тоді, коли їх почує найбільше слухачів – у прайм-таймі, а не тільки пізно вночі, як це часто має місце зараз», - зазначив Кириленко.

Він додав, що перехід до нових стандартів квот може відбуватись поступово, у кілька етапів.

Читайте такожУ Києві відкриється кінотеатр українських фільмівТакож Кириленко ініціює перевірку радіостанцій щодо виконання ними чинної обов’язкової квоти трансляції в ефірі українських пісень. Відповідне звернення направлено до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і стосуватиметься усіх найбільших радіостанцій FM-діапазону. Зокрема, йдеться про виконання статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до якої у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менш як 50% загального щотижневого обсягу мовлення.