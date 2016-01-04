До суду передано справу проти 4 підозрюваних у плануванні створення "Одеської народної республіки"

Як повідомляє прокуратура Одеської області, ці особи підозрюються у вчиненні низки злочинів, зокрема дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, готування до захоплень адмінбудівель, до створення не передбачених законом збройних формувань, участі у їх діяльності тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом управління СБУ в Одеській області.

В ході розслідування установлено, що громадянин Російської Федерації у січні цього року у змові з вихідцем з Ізмаїла (командиром тактичної групи у складі так званої «ДНР»), та ще двома особами організувалися для вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади як в Одеській області, так і в інших регіонах України, «шляхом протидії діючій владі і політичним партіям України «Правий сектор» та «Свобода».

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«Організувати «Другу руську весну» злочинна група планувала на травневі свята шляхом створення незаконних озброєних груп для наступу на регіон, подальшого захоплення влади та передачі державних повноважень майбутньому незаконному утворенню «Одеська Народна Республіка», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що планувалося також збройне захоплення адміністративних будівель правоохоронних органів, портів, приміщень політичних партій, підрив мосту, вбивство окремих народних депутатів України та громадських активістів.

До незаконного державного формування за планами зловмисників мали входити території від крайньої південної межі Одещини до с. Коблево Миколаївської області, що вважалося б лінією розмежування з державним кордоном України.

Наразі організатору злочинної групи та трьом його спільникам за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.