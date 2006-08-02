КПУ пропонує ВР самостійно затвердити Януковича прем’єром

Фракція Комуністичної партії України пропонує Верховній Раді самостійно затвердити кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на пост прем’єр-міністра і сформувати Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, виступаючи на позачерговому засіданні парламенту.

«Прийшов час діяти», - сказав П.СИМОНЕНКО. За його словами, Президент не збирається вносити кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА до парламенту. У зв’язку з цим КПУ пропонує перейти до самостійного затвердження кандидатури В.ЯНУКОВИЧА на пост прем’єра і сформувати уряд: «Верховна Рада має приступити до затвердження кандидатури ЯНУКОВИЧА і формування уряду».