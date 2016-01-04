Адвокат Корбана збирається скаржитися в ЄСПЛ щодо порушень під час судового процесу

Про це йшлося під час прес-конференції захисників Геннадія Корбана в УНІАН 4 січня, передає прес-служба партії УКРОП.

Адвокати зазначили, що на процесі з розгляду клопотання прокуратури про зміну підзахисному запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою їхній клієнт був позбавлений права на захист та справедливий суд.

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Адвокат Олександр Мірошник зауважив, що в професійному адвокатському середовищі дії, які чинилися з боку суду, обвинувачення та правоохоронців, викликали хвилю обурення та осуду.

«Ми закликаємо всі міжнародні інституції звернути увагу на такі серйозні, глибинні та системні порушення прав людини, які були допущені в суді з боку прокурорів та суду. Ми закликаємо надати цим фактам відповідну правову оцінку. Закликаємо всі міжнародні правозахисні організації втрутитися в цей процес», – заявив адвокат, підкресливши, що, допускаючи таке свавілля з боку влади, Україна ніколи не зможе побудувати правове суспільство.

Правозахисники наголосили, що під час останнього судовища у Дніпровському райсуді, що тривало майже 30 годин, були зафіксовані численні порушення прав людини, які охороняються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Геннадій Корбан фактично піддавався тортурам, коли його примусово транспортували з лікарні до суду після перенесеного хірургічного вручання, а під час судового засідання він не отримував належної медичної допомоги, не мав змоги прийняти ліки згідно з приписами лікарів та навіть вжити їжу.

Крім того, попри наполягання медиків, підзахисний не був госпіталізований. Його адвокатам не давали часу на ознайомлення з документами, суддя постійно перебивав захисників та оголошував невиправдані затягнуті перерви. Лідеру УКРОПу штучно обмежили доступ до медичної допомоги, його життя неодноразово ставили під загрозу, заявили в партії.

"Усі ці факти повинні отримати правову оцінку з боку міжнародної спільноти та обов’язково будуть надані в Європейському суді з прав людини", - наголосили в партії.