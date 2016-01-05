Центральний офіс Coca-Cola прокоментував скандальну карту із "російським Кримом" - ЗМІ
Центральний офіс американської компанії Coca-Cola заявляє, що агенція, яка розробляла карту Росії в рамках різдвяної кампанії, внесла зміни до зображення без їхнього відома та погодження.
Таким чином виробник популярного напою пояснив появу на карті РФ окупованого Криму.
Про це йдеться у відповіді Coca-Cola кореспонденту ТСН.
"Команда російської Coca-Cola використовувала стилізовану карту Росії як частину різдвяної кампанії. Агенція, яка розробляла карту, пізніше внесла зміни без нашого відома і погодження", - йдеться у відповіді.
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У Coca-Cola стверджують, що не захищають будь-яку політичну позицію, а також вибачилися за "контроверсійний пост", який був згодом видалений.
Як повідомляв УНІАН, американська компанія Coca-Cola виправила "помилки" на опублікованій "ВКонтакте" карті РФ, на якій не було окупованого Криму, Курильських островів і Калінінградської області.
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Згодом, українське представництво компанії Coca-Cola перепросило за "непорозуміння" через публікацію карти Росії, на якій Крим був вказаний територією цієї країни.