Центральний офіс Coca-Cola прокоментував скандальну карту із "російським Кримом" - ЗМІ

Таким чином виробник популярного напою пояснив появу на карті РФ окупованого Криму.

Про це йдеться у відповіді Coca-Cola кореспонденту ТСН.

"Команда російської Coca-Cola використовувала стилізовану карту Росії як частину різдвяної кампанії. Агенція, яка розробляла карту, пізніше внесла зміни без нашого відома і погодження", - йдеться у відповіді.

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У Coca-Cola стверджують, що не захищають будь-яку політичну позицію, а також вибачилися за "контроверсійний пост", який був згодом видалений.

Як повідомляв УНІАН, американська компанія Coca-Cola виправила "помилки" на опублікованій "ВКонтакте" карті РФ, на якій не було окупованого Криму, Курильських островів і Калінінградської області.

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Згодом, українське представництво компанії Coca-Cola перепросило за "непорозуміння" через публікацію карти Росії, на якій Крим був вказаний територією цієї країни.