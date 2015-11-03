ВР скасувала необхідність наявності реєстрації у переселенців при взятті їх на облік

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 243 народних депутата.

Документом, зокрема, в законі "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" встановлюється, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах, має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини і надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру.

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Встановлено, що підставою для взяття ВПО на облік є проживання на території, де виникли зазначені обставини. Раніше в законі було зазначено, що для цього потрібна реєстрація місця проживання на такій території. Однак у разі відсутності реєстрації на території, звідки було здійснено переміщення, заявник повинен надати докази проживання там - військовий квиток, трудову книжку, документи на власність, про освіту, фотографії тощо.

Визначено, що для отримання безстрокової довідки про взяття на облік ВПЛ така особа звертається з заявою в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх наявності) рад за місцем проживання в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

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Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення і трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України.

Цей орган також відповідальний за забезпечення формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

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Разом із заявою заявник подає документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу і підтверджує її спеціальний статус.

У разі наявності в документі, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу і підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій здійснюється внутрішнє переміщення у зв'язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи або рішення про відмову у видачі довідки з обов'язковим зазначенням підстави відмови, підписана керівником уповноваженого органу, видається заявнику в день подачі заяви.