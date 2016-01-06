Єврокомісар: Шенген і свободу пересування в Європі має бути збережено

Німеччина також підтримує цю позицію. Про це стало відомо за результатами зустрічі представників усіх трьох країн, яку скликав єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос у середу, 6 січня, повідомляє dw з посиланням на AFP.

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"Ми всі погоджуємося, що Шенген та свобода пересування повинні залишитися", - передає слова єврокомісара інформагентство. Спеціальні перевірки, за його словами, потрібно звести до мінімуму. Статс-секретар у німецькому міністерстві внутрішніх справ Оле Шредер зауважив, що нині головна проблема у Європі полягає у захисті зовнішніх кордонів, зокрема між членом ЄС Грецією та Туреччиною.

Єврокомісар запросив представників Швеції, Данії та Німеччини зустрітися у Брюсселі, аби обговорити їхні кроки зі впровадження посиленого контролю на кордонах цих країн з іншими державами ЄС. Такі рішення були ухвалені на тлі збільшення потоку біженців до Європи.