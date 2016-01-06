Єврокомісар: Шенген і свободу пересування в Європі має бути збережено
Попри запровадження системи прикордонного контролю у Данії та Швеції обидві країни заявили про бажання зберегти шенгенську зону, яка передбачає вільний перетин кордонів між її членами.
Німеччина також підтримує цю позицію. Про це стало відомо за результатами зустрічі представників усіх трьох країн, яку скликав єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос у середу, 6 січня, повідомляє dw з посиланням на AFP.
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"Ми всі погоджуємося, що Шенген та свобода пересування повинні залишитися", - передає слова єврокомісара інформагентство. Спеціальні перевірки, за його словами, потрібно звести до мінімуму. Статс-секретар у німецькому міністерстві внутрішніх справ Оле Шредер зауважив, що нині головна проблема у Європі полягає у захисті зовнішніх кордонів, зокрема між членом ЄС Грецією та Туреччиною.
Єврокомісар запросив представників Швеції, Данії та Німеччини зустрітися у Брюсселі, аби обговорити їхні кроки зі впровадження посиленого контролю на кордонах цих країн з іншими державами ЄС. Такі рішення були ухвалені на тлі збільшення потоку біженців до Європи.