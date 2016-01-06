Суд в Гаазі розгляне позов Коломойського до Росії

Про це в середу, 6 січня, повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Позивачами виступають Коломойський і компанія-експлуатант ТОВ «Аеропорт Бельбек». Претензії стосуються пасажирського терміналу в севастопольському аеропорту Бельбек, на управління яким, як стверджує підприємець, у нього є права до 2020 року. Заявники стверджують, що Росія порушила двосторонній договір про інвестиції з Україною.

Суму позовних вимог суд не назвав, проте раніше називалася цифра в 15 мільйонів доларів. Позов був поданий Коломойським близько року тому, ще під час перебування його губернатором Дніпропетровської області.

Згідно з повідомленням гаазького суду, позиція Москви полягає в тому, що інстанція не володіє юрисдикцією для розгляду даного позову, і у слуханнях, які традиційно проходять за закритими дверима, представники Росії брати участі не збираються.