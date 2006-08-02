До Секретаріату Президента прибули Азаров та Клюєв

До Секретаріату Президента України прибули народні депутати від фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ та Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше до Секретаріату також прибули депутати від Соцпартії Микола РУДЬКОВСЬКИЙ та Андрій ДЕРКАЧ. Зараз у Секретаріаті Президента триває зустріч між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, спікером Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ та лідером парламентської коаліції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.