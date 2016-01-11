Путін відмовився вважати себе нареченою

Про це він заявив в інтерв'ю виданню німецькому виданню Bild, опублікованому на сайті Кремля.

Говорячи про анексію Криму і погіршення зв'язків з Заходом, Путін заявив, що відносини між державами будуються "трошки по‑іншому", не як відносини між людьми.

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"Я не друг, не наречена і не наречений, я Президент Російської Федерації. 146 мільйонів осіб – у цих людей є свої інтереси, і я зобов'язаний їх відстоювати. Ми готові це робити не конфронтаційно, ми готові шукати компроміси, але, звичайно, на базі міжнародного права, узгоджено зі всіма розуміється", - заявив Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.