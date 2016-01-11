Путін розповів, як країни-члени НАТО захотіли "царювати" й "посідали на трон"

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

«Ми тисячу разів чули як мантру, повторювану нашими американськими і європейськими політиками: країни мають право обирати самі спосіб забезпечення своєї безпеки. Так, ми знаємо про це. Це правда. Але правда також і те, що інші країни мають право приймати рішення розширювати свою власну організацію і не розширювати, діяти так, як вони вважають за доцільне з погляду забезпечення загальної міжнародної безпеки. І провідні члени НАТО могли б сказати: ні, ми раді, що ви хочете до нас приєднатися, але ми не збираємося розширювати нашу організацію, ми бачимо по-іншому майбутнє Європи», - сказав Путін.

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«Що, хіба у статуті написано, що НАТО зобов'язане приймати усіх, хто захоче? Ні. Потрібні критерії, потрібні умови. Була б політична воля, все б змогли зробити, якби захотіли. Не хотіли просто. Хотіли царювати. Посідали на цей трон. І що далі? Тепер ми обговорюємо кризові ситуації», - заявляє Путін.

За його словами, за попередні 20-25 років, особливо після розвалу Радянського Союзу, коли зник другий центр сили у світі, «виникло бажання отримати повне задоволення від свого одноосібного перебування на вершині світової слави, влади і благополуччя». «І взагалі не було ніякого бажання вже звертатися ні до міжнародного права, ні до Статуту Організації Об'єднаних Націй. Там, де вони заважали, одразу оголошувалося, що ООН застаріла», - додав він.

Путін заявив, що, крім розширення НАТО на Схід, у сфері безпеки виникла система протиракетної оборони. Все це в Європі розвивається під приводом купирування іранської ядерної загрози.

«У 2009 році нинішній президент Сполучених Штатів пан Барак Обама сказав, що, якщо ядерна загроза Ірану перестане існувати, то тоді ніякого стимулу до створення системи протиракетної оборони не буде, цей стимул зникне. Але договір з Іраном підписано, зараз розглядаються питання про зняття санкцій, все це поставлено під контроль МАГАТЕ, перший уран відвозиться вже на територію Росії для переробки, а система протиракетної оборони продовжує розвиватися», - сказав він.

За його словами, підписано двосторонні угоди з Туреччиною, Румунією, Польщею, Іспанією. В Іспанії розміщуються морські сили, які мають функціонувати у сфері протиракетної оборони. У Румунії вже позиційний район створено, в Польщі буде створено десь у 2018 році, у Туреччині радар ставиться.

«Ми активно заперечували проти того, що відбувалося, скажімо, в Іраку, в Лівії, в деяких інших країнах. Ми говорили: не треба цього робити, не треба туди забиратися і не треба робити помилок. Нас же ніхто не слухав. Навпаки, вважали, що ми займаємо якусь антизахідну, ворожу Заходу позицію. А зараз, коли ви маєте сотні тисяч, вже мільйон біженців, як ви вважаєте, у нас позиція була антизахідна чи прозахідна?», - сказав він.

Путін переконаний, що «ми все зробили неправильно з перших кроків, ми не подолали розколу Європи».

«25 років тому Берлінська стіна впала, але розкол Європи не був подолано, невидимі стіни просто були пересунуті на Схід. Це створило передумови для майбутніх взаємних докорів, непорозуміння і криз», - сказав Путін.

«Після того, як впала Берлінська стіна, говорили про те, що НАТО не буде розширюватися на Схід. Це говорив тодішній генеральний секретар НАТО, громадянин Федеративної Республіки пан Вернер, наскільки я пам'ятаю. Між іншим, деякі німецькі політики у той час попереджали про це і пропонували свої рішення», - додав Путін.

За його словами, помилкою Росії за останні 25 років було те, що «ми не заявляли про свої національні інтереси, а потрібно було робити це з самого початку, і тоді, можливо, світ був би більш збалансованим».