Штайнмаєр оптимістично оцінює шанси скасування візового режиму з ЄС для українців - посол у Німеччині

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.

"Важлива розмова із Штайнмаєром: глава МЗС Німеччини оптимістично оцінює шанси скасування візового режиму ЄС для українських громадян", - наголосив Мельник.

За словами посла, він висловив подяку державному секретарю МЗС ФРН Штефану Штайнляйну за особистий внесок у збереження україністики в Університеті Грайфсвальда.

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"Федеральний міністр економічної співпраці і розвитку Г.Мюллер: Україна залишатиметься у фокусі федерального уряду, допомога буде розширена", - також додав Мельник.