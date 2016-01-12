Штайнмаєр оптимістично оцінює шанси скасування візового режиму з ЄС для українців - посол у Німеччині
10:04, 12 січня 2016Політика
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Міністр закордонних справ Федеральної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр оптимістично оцінює шанси скасування візового режиму з Європейським Союзом для громадян України.
REUTERS
Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.
"Важлива розмова із Штайнмаєром: глава МЗС Німеччини оптимістично оцінює шанси скасування візового режиму ЄС для українських громадян", - наголосив Мельник.
За словами посла, він висловив подяку державному секретарю МЗС ФРН Штефану Штайнляйну за особистий внесок у збереження україністики в Університеті Грайфсвальда.
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"Федеральний міністр економічної співпраці і розвитку Г.Мюллер: Україна залишатиметься у фокусі федерального уряду, допомога буде розширена", - також додав Мельник.
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