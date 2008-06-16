Україна не висуватиме жодних вимог щодо вступу Росії до СОТ

На засіданні робочої групи щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі, яке почнеться сьогодні в Женеві, Україна своїх вимог не висуватиме.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економіки України.

«Ми займаємо позицію, що всі спірні та проблемні питання комфортніше та продуктивніше будуть вирішуватися в разі, коли й Україна, і Росія будуть членами СОТ», - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, нинішній раунд переговорів щодо приєднання Росії до СОТ триватиме до п`ятниці.

За інформацією Міністерства економічного розвитку РФ, протягом тижня група розглядатиме останню версію консолідованої доповіді щодо вступу Росії до СОТ, яка була прийнята на попередньому засіданні групи.

За даними Мінекономрозвитку РФ, на засіданні робочої групи не розглядатимуть питання, що стосуються експортних мит, сільського господарства та державних торгових підприємств.

Раніше Україна запитала зобов`язання Росії щодо товарів і послуг у рамках СОТ, і Російська Федерація надала відповідні матеріали.

Повноправним членом СОТ Україна стала 16 травня 2008 року та увійшла до складу робочої групи щодо вступу Росії до Світової організації торгівлі.

12 червня віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявив, що Україна в рамках робочої групи СОТ має намір надавати сприяння та допомогу Росії для її швидкого вступу до цієї організації.