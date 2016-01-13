Порошенко заявив про необхідність запуску міжнародного механізму для деокупації Криму
Президент України Петро Порошенко вважає неприпустимим відкладати «кримське питання» та наголошує на важливості запуску міжнародного механізму для деокупації півострова.
Про це він заявив на зустрічі з послами іноземних держав в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Порошенко наголосив на неприпустимості відкладання Кримського питання та наголосив на важливості запуску міжнародного механізму для деокупації півострова», - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у прес-службі, Порошенко наголосив, що 2016 рік буде визначальним. Зокрема, президент подякував іноземним дипломатам за підтримку їхніх країн під час обрання України непостійним членом Ради Безпеки ООН.
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"Це почесна, але складна місія для країни, яка стикнулася з агресією постійного члена Радбезу ООН. Ми будемо потребувати вашої подальшої підтримки протягом нашого членства, щоб зупинити насильство та впевнитись, що агресія не повториться в майбутньому", - звернувся глава держави до присутніх у залі представників інших держав.