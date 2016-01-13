Порошенко заявив про необхідність запуску міжнародного механізму для деокупації Криму

Про це він заявив на зустрічі з послами іноземних держав в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Порошенко наголосив на неприпустимості відкладання Кримського питання та наголосив на важливості запуску міжнародного механізму для деокупації півострова», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у прес-службі, Порошенко наголосив, що 2016 рік буде визначальним. Зокрема, президент подякував іноземним дипломатам за підтримку їхніх країн під час обрання України непостійним членом Ради Безпеки ООН.

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"Це почесна, але складна місія для країни, яка стикнулася з агресією постійного члена Радбезу ООН. Ми будемо потребувати вашої подальшої підтримки протягом нашого членства, щоб зупинити насильство та впевнитись, що агресія не повториться в майбутньому", - звернувся глава держави до присутніх у залі представників інших держав.