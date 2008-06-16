У НУ-НС називають зловживання владою у СП "прикрим явищем"

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ГРИМЧАК пропонує створити у парламенті Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування причетності до політичних репресій посадових осіб Секретаріату Президента і Генеральної прокуратури України.

Відповідний проект постанови зареєстрований у парламенті.

До складу ТСК пропонується включити 21 народного депутата. Головою комісії пропонується обрати Ю.ГРИМЧАКА. У раз і ухвалення постанови комісія працюватиме протягом одного року, а її проміжний звіт буде заслуханий в парламенті не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття відповідного рішення.

У пояснювальній записці автор проекту постанови зазначає, підставою для порушення питання щодо створення спеціальної слідчої комісії стали численні повідомлення в інтернет-виданнях про факти політичних переслідувань опонентів курсу діючого Президента та його Секретаріату, виконавчим інструментом яких стала Генеральна прокуратура України. “Аналізуючи ситуацію, що склалася навколо політичних переслідувань та з метою недопущення їх системного та тривалого характеру, що призводить до численних порушень Конституції України, законів України та численних зловживань владою та посадовим становищем з боку Секретаріату Президента та Генеральної прокуратури України – доцільно надати цьому прикрому явищу політико-правову оцінку”, - йдеться в проекті. Ю.ГРИМЧАК наголошує, що одним з таких явищ з боку Секретаріату Президента та деяких посадових осіб є незаконний збір інформації щодо опонентів, а потім її оприлюднення через деякі підконтрольні ЗМІ та слідчі дії Генеральної прокуратури України, що є прямим порушенням Конституції України та законів України. “Факти політичних переслідувань, наведенні у публікаціях викликають суспільний резонанс і не можуть залишитись поза увагою громадськості, вимагають справедливого і неупередженого розслідування та перевірки. Тому, наш обов`язок полягає в тому, щоб розібратись в усіх цих фактах і або спільно їх спростувати, або в разі їх підтвердження зробити все, аби припинити такі зловживання, оскільки це питання авторитету влади в Україні в цілому”, - зазначає автор проекту постанови.