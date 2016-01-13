ЗМІ: Росіян у Туреччині затримали без опору, поліція зайшла в квартиру в цивільному і бахілах

Як з'ясувала «Новая газета», турецькі правоохоронні органи провели затримання в ході рейду, а в квартиру, де проживали росіяни, зайшли в цивільному, бронежилетах і в бахілах.

Повідомляється, що операція «Світанок» почалася в 9:30 ранку одночасно у трьох містах: Антальї, Ізмірі і Конеа. Відомо, що в Антальї вона була в районі Дешемеалти.

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В результаті затримано 13 осіб: троє в Антальї, шестеро в Ізмірі і ще четверо у Конеа. Імена затриманих не розкриваються, проте відомі їхні ініціали.

Однак, за даними ТАСС, мова може йти про 60 затриманих, серед яких іноземці, в основному сирійці. За даними агентства, антитерористична операція проходила мінімум у п'яти містах країни.

В Антальї, де і були затримані росіяни, поліція входила в будинок, де затримала осіб, підозрюваних у причетності до «Ісламської держави», в бахілах. Деякі співробітники правоохоронних органів навіть зняли взуття. Про це «Новій газеті» розповіли джерела в Стамбулі.

«Це вказує на те, що ніякого спротиву не було», — вважають вони.

Деякі із затриманих осіб були допитані у відділку та відпущені, інші залишені під вартою. За інформацією турецького видання Aksam, затримано шість осіб.

Громадянами Росії, за словами турецьких журналістів, затримані в Антальї. За попередніми даними, поліція міста стежила за трьома російськими громадянами — за ними велося зовнішнє стеження по встановленню причетності до ІД. Як довго велося спостереження, невідомо. Підкреслюється, що на слід росіян поліція вийшла завдяки контакту затриманих з терористами в соціальних мережах.

Затримані в Туреччині росіяни відмовилися спілкуватися з представниками Росії, повідомляє офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Російська сторона зв'язалися з турецькою владою відразу ж після отримання інформації про затримання громадян РФ. Про те, що росіяни відмовляються від контактів, йдеться в турецьких поліцейських протоколах. МЗС має намір перевірити цю інформацію, а також з'ясувати всі обставини затримання росіян.

За даними турецького агентства Dogan, під час обшуків у місцях проживання затриманих вилучено велику кількість документації угруповання і компакт-дисків.

«Підозрювані у наданні логістичної підтримки ІД особи перебували на постійному зв'язку з членами ІД в районі бойових дій», — повідомляє Dogan.

За даними Aksam, у підозрюваних вилучено також мисливські рушниці та пневматичні пістолети, комп'ютери.

Антитерористичний рейд пройшов після великого теракту в Стамбулі 12 січня. Терорист-смертник з угрупування ІД підірвав себе біля групи туристів з Німеччини, які перебували неподалік від трамвайної зупинки на площі Султанахмет в історичній частині міста. За даними німецької влади, серед загиблих було вісім громадян ФРН. Всього, за останніми даними, відомо про 10 загиблих і 15 постраждалих осіб. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вибух здійснив терорист-смертник із Сирії.